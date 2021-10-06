استبعاد كاسيميرو من قائمة البرازيل لتصفيات المونديال

وكان يتعين على لاعب ريال مدريد السفر إلى بوجوتا مساء الثلاثاء، حيث يعسكر منتخب الكناري، لكنه لم يستطع الخروج من إسبانيا "بسبب إصابة بالتهاب بالأسنان تسبب في معاناته من حمى وألم شديد"، وفقا لبيان الاتحاد البرازيلي للعبة.وأضاف البيان أن تيتي استدعى دوجلاس لويز مكان كاسيميرو في القائمة، الذي نصحه طبيب نادي ريال مدريد "بالراحة التامة" وتجنب أي نشاط بدني خلال الأيام الخمس المقبلة.كما طمأن الاتحاد البرازيلي جماهيره، مشيرا إلى أن اللاعبين الـ24 المستدعين في قائمة تيتي قد وصلوا جميعهم إلى بوجوتا، حيث يتدرب المنتخب قبل السفر إلى كاراكاس لخوض مواجهة فنزويلا مساء غد، والعودة بعدها إلى بارانكيا (كولومبيا) لخوض ثاني المواجهات يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وبعدها ستستقبل البرازيل نظيرتها أوروجواي يوم 14 من نفس الشهر، علما بأن منتخب البرازيل يتصدر التصفيات المؤهلة للمونديال من تحقيقه العلامة كاملة وحصده 24 نقطة في ثماني مباريات، متفوقا بست نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، منتخب الأرجنتين.