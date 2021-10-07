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أدفوكات يعلق على التعادل مع لبنان

رياضة

2021-10-07 | 13:37
أدفوكات يعلق على التعادل مع لبنان
11,118 مشاهدة

قال مدرب المنتخب الوطني العراقي ديك أدفوكات، الخميس، إن العراق كان الطرف الأفضل بمباراته مع لبنان.

وقالَ أدفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بالنسبة لي أنا أشاهد جميع مباريات الدوري العراقي، وبإمكاني متابعة كل المباريات عبر التلفاز وجهازي الفني يتابع في العراق".

وأردف مدرب المنتخب العراقي: "محمد علي عبود وأحمد فاضل شاهدتهما عبر التفاز واقتنعت بهما ودعوتهما، وسنستمر بالمتابعة لأننا نحتاج إلى لاعبين خلال المرحلة المقبلة".

وأضافَ: "إذا لعب المنتخب في العراق سأكون متواجدا طبعا، وأتمنى أن نلعب في العراق بأقرب وقت.. وفي مباراة اليوم كنا الطرف الأفضل وخلقنا العديد من الفرص".

وأشار الهولندي ديك أدفوكات: "أحب أن أشيد باللاعب محمد علي عبود، كانت أول مباراة له وكان ممتازا، وسأعمل على دعوة عدد من اللاعبين الجدد خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "لدينا فريق جيد لكننا نحتاج إلى لاعبين أفضل، وبالنسبة للمهاجمين فالموجودون هم الأفضل، لكن عدم تواجد محمد داود بسبب مشكلة إدارية، وإصابة مهند علي، أجبرنا على اللعب بإبراهيم بايش كمهاجم ثانٍ الى جانب أيمن حسين".
 
وواصل منتخبا العراق ولبنان غيابهما عن الانتصارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بتعادلهما سلبيا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في استاد خليفة الدولي في قطر.
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