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تشكيلة أولمبي العراق في مواجهة لبنان
رياضة
2021-10-08 | 13:39
2,125 مشاهدة
تنشر وكالة السومرية نيوز، تشكيلة منتخبنا الاولمبي العراقي لمباراة منتخب لبنان الاولمبي في ثالث مبارياته ضمن المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا.
أدناه التشكيلة:
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