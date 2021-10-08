تشكيلة أولمبي العراق في مواجهة لبنان

تنشر وكالة السومرية نيوز، تشكيلة منتخبنا الاولمبي العراقي لمباراة منتخب لبنان الاولمبي في ثالث مبارياته ضمن المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا.





أدناه التشكيلة: