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ميسي يفصح عن مرشحيه للكرة الذهبية

رياضة

2021-10-09 | 04:35
ميسي يفصح عن مرشحيه للكرة الذهبية
2,009 مشاهدة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان عن اللاعبين المرشحين بقوة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، وذلك خلال حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتواجد ميسي في القائمة التي ضمت 30 لاعبًا، وأعلنت عنها المجلة الفرنسية، الجمعة، وضمت العديد من الأسماء البارزة من بينهم النجم الأرجنتيني وغريمه كريستيانو رونالدو، إضافة إلى الثنائي محمد صلاح ورياض محرز.

وقال ميسي عن اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة: "في فريقي (باريس سان جرمان)، هناك اثنين سيكون من السهل للغاية بالنسبة لي التصويت لهما وهما نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي".

وأضاف: "من بعدهما يأتي روبرت ليفاندوفسكي الذي قدم عامًا كبيرًا، وهناك أيضًا كريم بنزيمة الذي كان مميزًا. مع تلك الجائزة، البطولات تلعب دورًا كبيرًا".

يذكر أن ميسي يحمل الرقم القياسي كأكثر من توج بالكرة الذهبية، بواقع 6 مرات في مسيرته الاحترافية.
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