أسطورة البرازيل يتحدث عن محمد صلاح: الأفضل في العالم

أشاد ريفالدو، أسطورة الكرة البرازيلية، بقدرات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الموسم الحالي.



وقال ريفالدو، في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "قدم صلاح بداية رائعة في الموسم الحالي بإحصاءات مميزة وهدف رائع ضد مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع الماضي".



وأضاف: "صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، لأن أرقامه مذهلة من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، كما أنه يحققها في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وهما من أصعب المنافسات في العالم".

وختم: "عندما تكون جيدًا في الظروف الصعبة، فأنت بالطبع لاعب كبير وتستحق أن تكون من بين المتنافسين على الكرة الذهبية هذا الموسم".



يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أعلنت أمس الجمعة، قائمة المرشحين لنيل الكرة الذهبية، والتي شهدت وجود محمد صلاح.