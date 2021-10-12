رئيس الفيفا يعرض استضافة كأس العالم على إسرائيل والإمارات

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
واشنطن تكشف عن "مناقشات مثمرة" مع حركة طالبان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

رئيس الفيفا يعرض استضافة كأس العالم على إسرائيل والإمارات

رياضة

2021-10-12 | 14:17
رئيس الفيفا يعرض استضافة كأس العالم على إسرائيل والإمارات
المصدر:
روسيا اليوم
2,391 مشاهدة

طرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفنتينو، على إسرائيل فكرة استضافة كأس العالم في العام 2030 بالتعاون مع دول المنطقة وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت اليوم الثلاثاء، رئيس الفيفا جياني إنفنتينو وهنأه بمناسبة زيارته الأولى إلى إسرائيل.

وطرح رئيس الفيفا فكرة قيام إسرائيل باستضافة مباريات المونديال في العالم 2030، إلى جانب دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
اعلان
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
34.3%
10:28 | 2021-10-11
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
10:28 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
18.47%
11:00 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
11:00 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
15.99%
13:15 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
13:15 | 2021-10-11
تعليق شديد اللهجة من قبل العامري بشأن نتائج الانتخابات
10.84%
04:31 | 2021-10-12
تعليق شديد اللهجة من قبل العامري بشأن نتائج الانتخابات
04:31 | 2021-10-12
تنويه هام بشأن إصدار &quot;البطاقة الموحدة&quot;
10.45%
05:35 | 2021-10-12
تنويه هام بشأن إصدار "البطاقة الموحدة"
05:35 | 2021-10-12
حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من المرشحين الفائزين في الانتخابات
9.95%
07:14 | 2021-10-12
حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من المرشحين الفائزين في الانتخابات
07:14 | 2021-10-12
المزيد
كثيف
كثيف
غير كاف
غير كاف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: خارطة تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة
Play
بالفيديو: خارطة تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة
06:41 | 2021-10-12
الصدر يحذر من التدخل في عمل مفوضية الانتخابات
Play
الصدر يحذر من التدخل في عمل مفوضية الانتخابات
03:57 | 2021-10-12
في نتائج الانتخابات الاولية: الكتلة الصدرية في المقدمة وتحالف الفتح يتراجع
Play
في نتائج الانتخابات الاولية: الكتلة الصدرية في المقدمة وتحالف الفتح يتراجع
03:24 | 2021-10-12
الصدر: لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم (فيديو)
Play
الصدر: لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم (فيديو)
13:46 | 2021-10-11
بالفيديو: ما اهمية عصا الذاكرة في حماية أصوات الناخبين؟
Play
بالفيديو: ما اهمية عصا الذاكرة في حماية أصوات الناخبين؟
10:21 | 2021-10-11
بالفيديو: انتخابات 2021 الأهم في تاريخ العراق منذ العام 2003
Play
بالفيديو: انتخابات 2021 الأهم في تاريخ العراق منذ العام 2003
10:14 | 2021-10-11
بالفيديو: الاقتراع العام يسجل 41% كنسبة مشاركة اولية
Play
بالفيديو: الاقتراع العام يسجل 41% كنسبة مشاركة اولية
06:09 | 2021-10-11
الالعاب النارية تنير سماء بغداد بعد نهاية
Play
الالعاب النارية تنير سماء بغداد بعد نهاية "اقتراع تشرين" (فيديو)
11:29 | 2021-10-10
الشمري يتحدث لـ السومرية عن عملية نقل
Play
الشمري يتحدث لـ السومرية عن عملية نقل "عصا الذاكرة" (فيديو)
07:13 | 2021-10-10
العراقيون يعقدون آمالا كبيرة على انتخاباتِ تشرين... فهل تتحقق الاصلاحات؟ (فيديو)
Play
العراقيون يعقدون آمالا كبيرة على انتخاباتِ تشرين... فهل تتحقق الاصلاحات؟ (فيديو)
05:01 | 2021-10-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.