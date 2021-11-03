ادفوكات يستدعي لاعبا جديدا لصفوف المنتخب الوطني

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني استدعى اللاعب حسن عبد الكريم جبار لينضم الى قائمة منتخبنا الوطني لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيويّة المؤهلة لمونديال الدوحة".وكان مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم قد اعلن عن قائمة المنتخب النهائية التي ستخوض مباراتي منتخبي سوريا وكوريا الجنوبية والتي ضمت 27 لاعبا ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.