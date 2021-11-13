عدنان درجال عن حظوظ العراق في التأهل: الفرصة لا تزال قائمةً

‎عقدَ وزيرُ الشباب والرياضة، عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اجتماعاً مع وفد المنتخبِ الوطنيّ في الدوحة، وأثنى درجال في اجتماعه على الأداءِ الجيدِ الذي قدّمهُ المنتخب الوطنيّ في لقاء سوريا الذي انتهى بالتعادل الايجابي (١-١).



‎ وقال درجال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الفرصة لا تزال قائمةً للمنافسة، حيث تبقت خمس مبارياتٍ على المنتخب استثمارها بالشكلِ الصحيح، لاسيما ان أداء أسود الرافدين شهدَ تصاعداً تدريجياً في المبارياتِ الثلاث الماضية".

ودعا عدنان درجال لاعبي المنتخبِ الوطنيّ الى ضرورةِ التركيز منذ الآن لتحقيقِ نتيجةٍ ايجابيةٍ في المباراة المقبلةِ أمام كوريا الجنوبية، وانه يثق بجميعِ اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي أدفوكات في المضي قدماً في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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من جهةٍ أخرى، فقد عقدَ صباح أمس اجتماعٌ خاصٌ لعدنان درجال مع مدرب المنتخب الوطني، ديك أدفوكات، ومشرف المنتخب، يونس محمود والمدير الإداري غيث مهنا، وتم من خلاله الاستماع والتوضيح مع شرحٍ كاملٍ لرؤية المدرب وتبادل وجهات النظر للمباريات الخمس الماضية التي خاضها المنتخب الوطنيّ في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مع مناقشةِ المرحلة المقبلة المتضمنة مواجهة كوريا الجنوبية والمباريات المتبقية إضافة الى بطولة كأس العرب المزمع إقامتها نهاية الشهر الحالي في قطر.‎

وعلى صعيدٍ متصلٍ، أقامَ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم (عدنان درجال) مأدبةَ عشاءٍ لوفدِ المنتخب الوطنيّ لكرةِ القدم في الدوحة وبحضور عددٍ من اللاعبين الدوليين السابقين.