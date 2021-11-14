جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم
تقام اليوم الأحد، عدة مباريات هامة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".
وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:
المجموعة الأولى
لوكسمبورغ # إيرلندا - الساعة 19:45
البرتغال # صربيا – الساعة 19:45
المجموعة الثانية
اليونان # كوسوفو - الساعة 19:45
إسبانيا # السويد – الساعة 19:45
المجموعة الثامنة
سلوفينيا # قبرص - الساعة 14:00
كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00
مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00
المجموعة العاشرة
أرمينيا # ألمانيا - الساعة 17:00
مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00
ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.
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