جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم

تقام اليوم الأحد، عدة مباريات هامة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".





المجموعة الأولى



لوكسمبورغ # إيرلندا - الساعة 19:45



البرتغال # صربيا – الساعة 19:45



المجموعة الثانية



اليونان # كوسوفو - الساعة 19:45



إسبانيا # السويد – الساعة 19:45



المجموعة الثامنة



سلوفينيا # قبرص - الساعة 14:00



كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00



مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00



المجموعة العاشرة



أرمينيا # ألمانيا - الساعة 17:00



مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00



ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.

وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:المجموعة الأولىلوكسمبورغ # إيرلندا - الساعة 19:45البرتغال # صربيا – الساعة 19:45المجموعة الثانيةاليونان # كوسوفو - الساعة 19:45إسبانيا # السويد – الساعة 19:45المجموعة الثامنةسلوفينيا # قبرص - الساعة 14:00كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00المجموعة العاشرةأرمينيا # ألمانيا - الساعة 17:00مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.