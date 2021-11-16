راضي شنيشل يقدم نصيحة لأدفوكات قبيل لقاء كوريا الجنوبية

أوصى راضي شنيشل مدرب القوة الجوية، الناشط في الدوري العراقي الممتاز، بالاعتماد على أيمن حسين وعلي الحمادي معاً، في مواجهة اليوم أمام منتخب كوريا الجنوبية، ضمن الجولة الـ6 للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال شنيشل في تصريحات تابعتها السومرية نيوز،"ليس هناك ضير أصلاً، في أن يعتمد الهولندي ديك أدفوكات على علي الحمادي وأيمن حسين، على أن يكون أيمن رأس حربة، ويلعب خلفه الحمادي، خاصة أن الأخير يجيد الأدوار، في أكثر من مركز في الملعب".

وأضاف مدرب العراق السابق أن "منتخب العراق يملك الفرصة الأخيرة، في لقاء اليوم أمام الشمشون الكوري الجنوبي"، مطالباً بتقديم اللاعبين بأفضل المستويات الفنية، وتجديد أمل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل".

ويتصدر منتخب إيران الترتيب العام للمجموعة الأولى بـ13 نقطة، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ11 نقطة، وحافظ منتخب لبنان على المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، بينما قفز العراق إلى المركز الرابع بـ4 نقاط، ومن بعده الإمارات في المرتبة الخامسة، برصيد 3 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطتين.