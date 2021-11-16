هذا ما قاله نجم الشمشون الكوري عن لقاء العراق اليوم

أفادت الصحافة في كوريا الجنوبية بأن اللاعب سون هيونغ مين نجم منتخب كوريا الوطني، قدّم اعتذاره لزملائه لاعبي الشمشون، عقب نهاية مباراة الإمارات السابقة، والتي انتصروا فيها بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ5 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونقل موقع koreaherald.com، الناطق باللغة الإنجليزية، أن سون اعتذر من زملائه، بعد فشله في استغلال الفرص الكثيرة، التي أتيحت له في لقاء الإمارات، واعداً إياهم بالتعويض في مباراة المنتخب العراقي، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الغرافة بالدوحة، أرض العراق المفترضة، كاشفاً أنه يبحث عن تعويض التعادل السلبي، الذي جمع المنتخبين في مواجهة الذهاب".

وأشار الموقع إلى أن سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يرتبط بذكرى جميلة، في الملاعب القطرية، حيث شهدت نسخة كأس آسيا 2011، تسجيله أول أهدافه الدولية مع المنتخب الوطني، في شباك الفريق الهندي، ضمن دور المجموعات، وانتهت يومها بفوز رفاق سون 4-1.

ويملك ابن 29 ربيعاً، 28 هدفاً دولياً بقميص كوريا الجنوبية، في 92 مباراة دولية، فيما أحرز مع توتنهام هوتسبير 74 هدفاً، في 207 مباريات رسمية.