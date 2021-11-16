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تشكيلة أسود الرافدين في مواجهة كوريا الجنوبية
رياضة
2021-11-16 | 08:58
4,792 مشاهدة
تنشر وكالة السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، تشكيلة منتخبنا الوطني العراقي لمباراة كوريا الجنوبية.
أدناه التشكيلة:
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