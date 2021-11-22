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نجم برشلونة يحصد جائزة الفتى الذهبي لعام 2021

رياضة

2021-11-22 | 07:07
نجم برشلونة يحصد جائزة الفتى الذهبي لعام 2021
1,428 مشاهدة

حصل نجم نادي برشلونة، الدولي الإسباني الشاب بيدري، على جائزة الفتى الذهبي لعام 2021 التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاما.

وقال بيدري عقب حصوله على الجائزة: "أشكر "توتوسبورت" على هذه الجائزة التي تجعلني فخورا، شكرا أيضا لجميع أعضاء لجنة التحكيم والمشجعين الذين دعموني دائما هذا العام، 2021 عام رائع بالنسبة لي".

وأضاف : "بالطبع، شكرا جزيلا لبرشلونة وللمنتخب الوطني ولعائلتي وأصدقائي، وبالتأكيد لكل أولئك المقربين مني، والذين لولاهم لما تمكنت من الفوز بجائزة الفتى الذهبي".

فيما، هنأ فريق برشلونة نجمه الموهوب بيدري بالجائزة، حيث نشر تغريدة عبر حسابه على "توتير" معلقا عليها "بيدري يفوز بجائزة الفتى الذهبي.. تهانينا".

وكان بيدري، قدم أداء رائعا مع نادي برشلونة في موسم 2020/2021، كما ساهم في وصول منتخب إسبانيا إلي نصف نهائي "يورو 2020"، بالإضافة إلى تتويجه بالميدالية الفضية مع المنتخب الأولمبي الإسباني في أولمبياد طوكيو.

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