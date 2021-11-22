فيرغسون يقود مفاوضات الشياطين الحمر لاختيار خليفة لسولشاير

وذكر بيان لمانشستر يونايتد، أن "النادي سيتعاقد مع مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم".وبحسب التقارير، فإن "فيرغسون يفضل تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، في "أولد ترافورد".وقالت شبكة "TalkSPORT" البريطانية، إن "فيرغسون من يقود المفاوضات الآن، وأنه أجرى الاتصالات الأولى بالفعل مع ممثلي بوكيتينو".وذكرت الشبكة البريطانية، أن "مصادر قريبة من بوكيتينو، زعمت أنه متلهف للحاق بفرصة تدريب "الشياطين الحمر".وأشارت "TalkSPORT" إلى أن "إدارة مانشستر يونايتد تخطط للاتفاق مع بوكيتينو على القدوم إلى "أولد ترافورد" في الصيف المقبل، لكن المدرب الأرجنتيني طلب تولي المهمة الفنية للنادي الإنجليزي العريق الآن".