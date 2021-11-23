مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





المجموعة الخامسة

دينامو كييف - بايرن ميونخ - الساعة 8.45

برشلونة - بنفيكا - الساعة 11.00

المجموعة السادسة

فياريال - مانشستر يونايتد - الساعة 8.45

يونغ بويز - أتالانتا - الساعة 11.00

المجموعة السابعة

ليل - سالزبورغ - الساعة 11.00

إشبيلية - فولفسبورغ - الساعة 11.00

المجموعة الثامنة

مالمو - زينيت - الساعة 11.00

تشيلسي - يوفنتوس - الساعة 11.00 وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية :المجموعة الخامسةدينامو كييف - بايرن ميونخ - الساعة 8.45برشلونة - بنفيكا - الساعة 11.00المجموعة السادسةفياريال - مانشستر يونايتد - الساعة 8.45يونغ بويز - أتالانتا - الساعة 11.00المجموعة السابعةليل - سالزبورغ - الساعة 11.00إشبيلية - فولفسبورغ - الساعة 11.00المجموعة الثامنةمالمو - زينيت - الساعة 11.00تشيلسي - يوفنتوس - الساعة 11.00