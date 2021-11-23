مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
تقام اليوم الثلاثاء، ثماني مباريات في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية :
المجموعة الخامسة
دينامو كييف - بايرن ميونخ - الساعة 8.45
برشلونة - بنفيكا - الساعة 11.00
المجموعة السادسة
فياريال - مانشستر يونايتد - الساعة 8.45
يونغ بويز - أتالانتا - الساعة 11.00
المجموعة السابعة
ليل - سالزبورغ - الساعة 11.00
إشبيلية - فولفسبورغ - الساعة 11.00
المجموعة الثامنة
مالمو - زينيت - الساعة 11.00
تشيلسي - يوفنتوس - الساعة 11.00
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا