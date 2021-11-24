توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد العراقي للمبارزة ونظيره الايراني

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مراسم التوقيع جرت في العاصمة الايرانية طهران وحضرها رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية رضا صالحي أميري، والامين العام للجنة الاولمبية الايرانية كيكاوس سعيدي كما حضر التوقيع رئيس الاتحاد الإيراني للكراتيه سيد حسن طباطبائي".وأضاف البيان، إنه "وقع الاتفاقية من الجانب العراقي رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن ومن الجانب الايراني رئيس الاتحاد الايراني للمبارزة الدكتور باقر زاده والذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الاولمبية الايرانية".واشار رئيس الاتحاد العراقي بحسب البيان، إلى ان "الاتفاقية هدفت الى توثيق ودعم اواصر التعاون بين الاتحادين الصديقين لتطوير رياضة المبارزة وتبادل ونقل الخبرات المشتركة لما فيه مصلحة الاتحادين كما نصت الاتفاقية على تبادل واسع للانشطة الرياضية، فضلًا عن تبادل الخبرات الرياضية، وفتح افق التعاون المشترك وبما يخدم المبارزة في البلدين الصديقين، والتي من شأنها أن تلبّي تطلعات الجانبين".