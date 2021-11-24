انطلاق بطولة الأندية بالسباحة الأولمبية

انطلقت اليوم الأربعاء منافسات بطولة اندية العراق بالسباحة الاولمبية في مسبح الشعب الاولمبي المغلق في بغداد وتستمر ليومين بتواجد 25 ناديا.

ومن المقرر أن يشارك العراق في بطولة العالم التي تحتضنها مدينة ابو ظبي الاماراتية للمدة من السادس عشر إلى الحادي والعشرين من شهر كانون الأول المقبل.

وقال امين سر اتحاد اللعبة المركزي هاشم محمد في بحسب شبكة "فيفا سبورت" إن "هذه النسخة من بطولة الاندية تعد فرصة مهمة للجنة المدربين من اجل اختيار الافضل لتمثيل المنتخبات الوطنية في المسابقة العالمية المقبلة التي ستقام في الأمارات"، مشيرا إلى أن "الاتحاد يحرص على اقامة المنهاج السنوي للاستحقاقات الداخلية وبما يتناسب مع المشاركات الخارجية لغرض اختيار المتميزين ضمن قائمة المنتخبات".

واضاف أن "المؤتمر الفني الخاص بالبطولة سيقام بحضور ممثلي ومدربي الاندية وسيتناول الجوانب والضوابط والشروط كافة التي من شأنها الاسهام في انجاح هذا التجمع المحلي وعدد السباحين المسموح لهم بالمشاركة في كل فعالية وموعد حضور المتسابقين قبل انطلاق هذه الفعالية إلى جانب جلوس المدربين والسباحين فـي الاماكن المخصصة وجوانب اخرى".

واشار محمد إلى أنّ "الفئات المشاركة خمس، دون 10 سنوات ودون 11-12 سنة ودون 13-15 سنة ودون 16-18 سنة وفئة المتقدمين، ضمن فعاليات سباحة الصدر والظهر والفراشة والحرة"، منوها بأن "الاندية جاهزة من الناحية الفنية ونتوقع أن تشهد المنافسات تصاعدا بالمستويات".