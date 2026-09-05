بتصويت اللاعبين.. رافينها قائداً أول لبرشلونة ولامين جمال يدخل القائمة

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية فإن أجرى تغييرات في ترتيب قادة الفريق للموسم الحالي 2026-2027.وكان قد أعلن في وقت سابق أن رافينها هو قائد البلوغرانا للموسم الحالي متجنبا الهولندي دي يونغ والذي كان قائدا للفريق الموسم الماضي.ومن عادات فليك أنه يترك اللاعبين يختارون قادة الفريق بأنفسهم وتم الاستقرار على أن رافينها هو القائد الأول، يأتي في المركز الثاني وإريك غارسيا في المركز الثالث وفرينكي دي يونغ رابعا.أما المفاجأة الكبرى حسب ما وصفت "سبورت" فهي اختيار لامين جمال القائد الخامس للفريق برغم من بلوغه 19 عاما فقط.ويستعد البلوغرانا لمواجهة عصر غد الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من على ملعب "ميستايا" في تمام الساعة الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.ويدخل برشلونة هذه المبارة بعد فوز مثير على رايو فاليكانو بخماسية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب "سبوتيفاي ".