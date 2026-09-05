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مفاجأة مدوية.. هل يجتمع ميسي ورونالدو في مباراة واحدة؟

رياضة

2026-09-05 | 06:05
مفاجأة مدوية.. هل يجتمع ميسي ورونالدو في مباراة واحدة؟
227 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
قد تشهد ملاعب كرة القدم لحظة مذهلة، بعدما أشارت تقارير إلى إمكانية اجتماع الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في مباراة واحدة، ليس كمنافسين هذه المرة، وإنما ضمن فريق واحد.

ووفقا لما ذكرته منصة"tntsports"، فإن الفكرة جاءت في إطار التحضيرات لمباراة اعتزال الأرجنتيني كارلوس تيفيز، الذي يسعى إلى توجيه الدعوة إلى النجمين للمشاركة في اللقاء، بعدما أجرى سلسلة من الاجتماعات مع إدارة بوكا جونيورز بشأن تفاصيل المباراة المرتقبة.
ومن المقرر أن تقام مباراة اعتزال "الأباتشي" في شهر كانون الاول المقبل، في حدث يريد تيفيز أن يجمع خلاله عددًا كبيرًا من النجوم الذين زاملوه طوال مسيرته الكروية، التي مر خلالها بأندية كبيرة مثل وست هام ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، إلى جانب بوكا جونيورز والمنتخب الأرجنتيني.
وبحسب التقرير، قد تضم قائمة المدعوين نحو 60 لاعبًا، لكن وجود ميسي ورونالدو معًا سيكون بلا شك العنوان الأبرز للمباراة، حال حصول تيفيز على موافقتهما.
واعتزل كارلوس تيفيز كرة القدم الاحترافية في حزيران 2022، بعد تجربة قصيرة في الدوري الصيني، قبل أن يعود إلى بوكا جونيورز وينهي مسيرته بالقميص الذي مثّل الجزء الأكبر من رحلته الكروية.
وطوال سنواته في الملاعب، توج تيفيز بـ11 لقبًا، وسجل 94 هدفًا، وخاض 279 مباراة، قبل أن يضع حدًا لمسيرته لاعبا.
ولم يبتعد تيفيز عن كرة القدم بعد الاعتزال، فقد اتجه إلى التدريب، وخاض تجارب مع روزاريو سنترال وإنديبندينتي وتاليريس كوردوبا.
وتشير التقارير إلى إمكانية إقامة المباراة على ملعب "لا بومبونيرا" خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 12 و13 كانون الاول، أو 18 و19 من الشهر ذاته، بهدف تجنب التعارض مع الجولات الأخيرة من الدوري الأرجنتيني للمحترفين.
ويظل تحديد الموعد النهائي مرتبطًا بجدول مباريات بوكا جونيورز، خاصة مع إمكانية خوض الفريق مواجهات في الفترة نفسها، وهو ما قد يؤثر في اختيار الموعد المناسب لإقامة المباراة.
وبفضل مسيرته التي شهدت اللعب مع مجموعة كبيرة من الأندية والنجوم، يمتلك تيفيز قائمة واسعة من الأسماء التي يمكن دعوتها للمشاركة في مباراة اعتزاله.
وبجانب ميسي ورونالدو، قد تضم القائمة أسماء مثل باولو ديبالا، بول بوغبا، يايا توريه، واين روني، جانلويجي بوفون، أندريا بيرلو، خافيير ماسكيرانو، أنخيل دي ماريا، ليوناردو بونوتشي، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين سبق لهم مشاركة تيفيز إحدى محطات مسيرته.
وفي حال نجح تيفيز في جمع ميسي ورونالدو داخل ملعب "لا بومبونيرا"، فلن تكون المباراة مجرد مناسبة لتكريم "الأباتشي"، بل قد تتحول إلى واحدة من أكثر مباريات الاعتزال استثنائية، بعدما تتيح للجماهير فرصة مشاهدة اثنين من أبرز نجوم عصرهما بالقميص نفسه، ولو لمرة واحدة.

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