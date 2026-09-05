ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم السبت، فقد أثار غياب الجناح الشاب عن التدريبات الأخيرة حالة من القلق داخل برشلونة، خاصة أنه لم يكن متوقعًا، ما يضع مشاركته أمام محل شك قبل المباراة المقرر إقامتها مساء الأحد على ملعب "ميستايا".وشوهد يامال وهو متوجها للمدينة الرياضية صباح اليوم، لكن قرر الاكتفاء بالتدريبات في الصالة الرياضية.وكان يامال أحد أبرز نجوم البداية القوية لبرشلونة تحت قيادة المدرب ، إذ يدخل الفريق المباراة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على إلتشي وأتلتيك ورايو فاليكانو في الجولات الثلاث الأولى.ومن المنتظر أن يتحدث فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن سبب غياب يامال عن المران، بعدما تأكد صباح اليوم اختيار اللاعب ضمن قائمة القادة الجدد لبرشلونة عقب التصويت الذي أجراه لاعبو الفريق داخل الملابس.ويعتزم برشلونة السفر إلى فالنسيا عصر اليوم السبت، للدخول في معسكر استعدادًا لمواجهة ميستايا، فيما سيقيّم فليك حالة يامال في الساعات المقبلة قبل حسم موقفه من القائمة التي ستخوض المباراة.ويأمل برشلونة الحفاظ على انطلاقته المثالية وتحقيق الفوز الرابع تواليًا، مستفيدًا من تعثر ، من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب .في المقابل، حمل المران الصباحي أخبارًا إيجابية بشأن غافي وغابرييل جيسوس، بعدما شارك الثنائي في التدريبات الجماعية، ليصبحا مرشحين للظهور أمام فالنسيا.وغاب غافي عن آخر مباراتين بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مواجهة إلتشي في الجولة الأولى من الدوري، فيما يستعد المهاجم البرازيلي لتسجيل ظهوره الأول في قائمة برشلونة منذ انضمامه إلى الفريق، بعدما بدأ التدرب مع زملائه بصورة جماعية منذ الخميس.وبعيدًا عن يامال، شهدت قائمة الغائبين اسمين آخرين، إذ لم يشارك إيو في المران بعدما تدرب مع الفريق الأول خلال الحصتين الماضيتين، كما غاب بيسيوي الذي لا يزال يعاني من آثار الإصابة الناتجة عن الضربة القوية التي تعرض لها في الكاحل خلال كتالونيا.ويواصل كذلك دي يونغ وروني بردغجي التعافي من إصابتيهما في الركبة، اللتين تتطلبان فترة طويلة من العلاج والتأهيل.