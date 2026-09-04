دي يونج يتخذ قرارات مثيرة بعد مشاركته في كأس العالم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دي يونج يتخذ قرارات مثيرة بعد مشاركته في كأس العالم

رياضة

2026-09-04 | 13:00
دي يونج يتخذ قرارات مثيرة بعد مشاركته في كأس العالم
51 شوهد

يواجه فرينكي دي يونج، نجم برشلونة، مفترق طرق قد تترتب عليه عواقب غير متوقعة، بعدما اتخذ سلسلة من القرارات المثيرة للجدل منذ انتهاء مشاركته مع منتخب هولندا في كأس العالم يوم 30 يونيو الماضي بسبب الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، كان القرار الأول والأكثر تأثيرًا هو خوض فرينكي دي يونج المباريات الثلاث الأخيرة في كأس العالم رغم شعوره بآلام في ركبته اليمنى، وهي الآلام التي تفاقمت بشكل مقلق، إلى حد أنه ظهر متأثرًا بشكل واضح خلال مواجهة المغرب.
وبرر دي يونج موقفه بالتأكيد على أن الأطباء أخطأوا في تشخيص حالته، بعدما قللوا من خطورة الآلام التي كان يعاني منها في الركبة.
وبعد خروج هولندا أمام المغرب، قرر فرينكي الحصول على عدة أسابيع من الراحة، قبل أن يعود يوم 13 يوليو/ تموز الماضي إلى المدينة الرياضية، وهو يبدو قلقًا بشكل واضح، بعدما استمر الألم وظهر تورم الركبة بصورة جلية.

فيما اكدت الفحوصات التي خضع لها دي يونج في برشلونة مدى خطورة الإصابة، بعدما أظهرت وجود تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.

ووجد اللاعب أمامه خيارين للتعامل مع الإصابة، لكل منهما إيجابياته وسلبياته؛ الأول هو الخضوع لعملية جراحية، وهو ما كان سيعني غيابه لمدة تتراوح بين خمسة وستة أشهر، مع ضمان استعادة حالة ركبته اليمنى بن
سبة تقترب من 100%، والثاني هو اتباع العلاج التحفظي، الذي كان من الممكن أن يسمح له بالعودة بعد نحو ثلاثة أشهر إذا نجح، لكنه يحمل في المقابل خطر عدم وجود ضمانات كاملة بشأن استقرار الركبة.
وقد اتخذ اللاعب قرارا باتباع العلاج التحفظي، متحملًا خطر عدم التعافي بنسبة 100%.

وبعد شهر ونصف من إعادة التأهيل، نزل دي يونج إلى أرض الملعب يوم 25 أغسطس/اي الماضي لاختبار مدى استقرار ركبته ومدى شعوره بالراحة، لكن النتائج لم تكن إيجابية، واضطر إلى مغادرة الملعب وهو في حالة تأثر واضحة.

ومع هذه الانتكاسة الأولى في مسار علاجه، عاد النادي للضغط على اللاعب، ونصحه بفتح صفحة جديدة في التعامل مع الإصابة.

وحتى الجراح خوان كارلوس مونيوث اجتمع مع اللاعب الهولندي، من أجل التوصية له بالخضوع للجراحة باعتبارها الحل الأفضل، إلا أن فرينكي تمسك بموقفه، مفضلًا استنفاد جميع الخيارات التي يتيحها العلاج التحفظي.

ويصر برشلونة على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتجنب تكرار حالتي صامويل أومتيتي وأنسو فاتي هو الخضوع للجراحة، لكن اللاعب الهولندي لا يزال مترددًا في قبول الحل الجراحي، مدركًا أنه سيغيب عمليًا عن ثلاثة أرباع الموسم.

واتخذ برشلونة قرارات توضح بشكل كبير محدودية التوقعات بشأن فرينكي على المديين القصير والمتوسط، ويأتي التعاقد مع رودري وتسجيل برايان فاريناس مع الفريق الأول كدليلين واضحين على ذلك.

ويتحدث النادي في هذا السياق عن التعامل مع حالة اللاعب يومًا بيوم من أجل تقييم وضعه، مع تجنب تحديد مواعيد أو وضع توقعات بشأن عودته، إدراكًا منه أن الأمر معقد للغاية وقد تترتب عليه عواقب غير متوقعة.

ويواجه دي يونج أزمة ضيق الوقت الذي يعمل ضده، حيث كان المقترح الأول يقضي بمرور 4 أسابيع لتقييم العلاج المحافظ، بينما مرت الآن أكثر من 6 أسابيع وما زال الموقف معقداً دون بوادر لحل قريب.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أوبتا تتوقع أرسنال بطلاً لأوروبا.. وفرص سان جيرمان للتتويج الثالث ضعيفة
13:46 | 2026-09-04
بعد فشل الانتقال إلى برشلونة.. تطور جديد بشأن جوليان ألفاريز
12:19 | 2026-09-04
تأثير اعتزال ميسي يظهر سريعا على الأرجنتين.. ماذا حصل؟
08:12 | 2026-09-04
إيرادات ضخمة على طاولة برشلونة
07:09 | 2026-09-04
هل صرف نجل رونالدو أكثر من 9 ملايين دولار خلال أسبوع؟
04:23 | 2026-09-04
طموح أوكراني لاستضافة كأس العالم
03:30 | 2026-09-04
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
Play
طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
03:21 | 2026-09-04
البصرة.. نائب يكشف عن وجود كميات كبيرة من الكبريت في العراء (فيديو)
Play
البصرة.. نائب يكشف عن وجود كميات كبيرة من الكبريت في العراء (فيديو)
18:52 | 2026-09-03
جنائز رمزية للمفقودين في فيضانات نيبال.. وعائلات تقيم طقوس الوداع (فيديو)
Play
جنائز رمزية للمفقودين في فيضانات نيبال.. وعائلات تقيم طقوس الوداع (فيديو)
07:28 | 2026-09-03
بسبب "الكاز".. أصحاب المولدات يتظاهرون أمام توزيع بغداد وهذه مطالبهم (فيديو)
Play
بسبب "الكاز".. أصحاب المولدات يتظاهرون أمام توزيع بغداد وهذه مطالبهم (فيديو)
07:07 | 2026-09-03
السحر انتهى مفعولة.. الفطر السحري في قبضة القوات العراقية
Play
السحر انتهى مفعولة.. الفطر السحري في قبضة القوات العراقية
03:00 | 2026-09-03
بيان من الحشد الشعبي اثر الهجوم في كركوك
Play
بيان من الحشد الشعبي اثر الهجوم في كركوك
02:52 | 2026-09-03
مخبأة داخل صهريج.. ضبط 160 ألف حبة مخدرة والقبض على 8 متهمين في الأنبار
Play
مخبأة داخل صهريج.. ضبط 160 ألف حبة مخدرة والقبض على 8 متهمين في الأنبار
12:49 | 2026-09-02
هروب جماعي لقردة في سوريا ومطاردة بالشوارع
Play
هروب جماعي لقردة في سوريا ومطاردة بالشوارع
10:51 | 2026-09-02
ماذا لو أصبحت لعبة الفيديو جزءًا من علاج طفلك؟
Play
ماذا لو أصبحت لعبة الفيديو جزءًا من علاج طفلك؟
04:59 | 2026-09-02
تفاصيل عملية "ظل العدالة" في العراق
Play
تفاصيل عملية "ظل العدالة" في العراق
07:13 | 2026-09-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.