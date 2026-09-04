دي يونج يتخذ قرارات مثيرة بعد مشاركته في كأس العالم

ووفقًا لصحيفة "آس" ، كان القرار الأول والأكثر تأثيرًا هو خوض المباريات الثلاث الأخيرة في رغم شعوره بآلام في ركبته اليمنى، وهي الآلام التي تفاقمت بشكل مقلق، إلى حد أنه ظهر متأثرًا بشكل واضح خلال مواجهة .وبرر دي يونج موقفه بالتأكيد على أن الأطباء أخطأوا في تشخيص حالته، بعدما قللوا من خطورة الآلام التي كان يعاني منها في الركبة.وبعد خروج هولندا أمام المغرب، قرر الحصول على عدة أسابيع من الراحة، قبل أن يعود يوليو/ تموز الماضي إلى المدينة الرياضية، وهو يبدو قلقًا بشكل واضح، بعدما استمر الألم وظهر تورم الركبة بصورة جلية.فيما اكدت الفحوصات التي خضع لها دي يونج في برشلونة مدى خطورة الإصابة، بعدما أظهرت وجود تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.ووجد اللاعب أمامه خيارين للتعامل مع الإصابة، لكل منهما إيجابياته وسلبياته؛ الأول هو الخضوع لعملية جراحية، وهو ما كان سيعني غيابه لمدة تتراوح بين خمسة وستة أشهر، مع ضمان استعادة حالة ركبته اليمنى بنسبة تقترب من 100%، والثاني هو اتباع العلاج التحفظي، الذي كان من الممكن أن يسمح له بالعودة بعد نحو ثلاثة أشهر إذا نجح، لكنه يحمل في المقابل خطر عدم وجود ضمانات كاملة بشأن استقرار الركبة.وقد اتخذ اللاعب قرارا باتباع العلاج التحفظي، متحملًا خطر عدم التعافي بنسبة 100%.وبعد شهر ونصف من إعادة التأهيل، نزل دي يونج إلى أرض الملعب يوم 25 أغسطس/اي الماضي لاختبار مدى استقرار ركبته ومدى شعوره بالراحة، لكن النتائج لم تكن إيجابية، واضطر إلى مغادرة الملعب وهو في حالة تأثر واضحة.ومع هذه الانتكاسة الأولى في مسار علاجه، عاد النادي للضغط على اللاعب، ونصحه بفتح صفحة جديدة في التعامل مع الإصابة.وحتى الجراح مونيوث اجتمع مع اللاعب الهولندي، من أجل التوصية له بالخضوع للجراحة باعتبارها الحل الأفضل، إلا أن فرينكي تمسك بموقفه، مفضلًا استنفاد جميع الخيارات التي يتيحها العلاج التحفظي.ويصر برشلونة على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتجنب تكرار حالتي أومتيتي وأنسو فاتي هو الخضوع للجراحة، لكن اللاعب الهولندي لا يزال مترددًا في قبول الحل الجراحي، مدركًا أنه سيغيب عمليًا عن ثلاثة أرباع الموسم.واتخذ برشلونة قرارات توضح بشكل كبير محدودية التوقعات بشأن فرينكي على المديين القصير والمتوسط، ويأتي التعاقد مع وتسجيل برايان فاريناس مع الفريق الأول كدليلين واضحين على ذلك.ويتحدث النادي في هذا السياق عن التعامل مع حالة اللاعب يومًا بيوم من أجل تقييم وضعه، مع تجنب تحديد مواعيد أو وضع توقعات بشأن عودته، إدراكًا منه أن الأمر معقد للغاية وقد تترتب عليه عواقب غير متوقعة.ويواجه دي يونج أزمة ضيق الوقت الذي يعمل ضده، حيث كان المقترح الأول يقضي بمرور 4 أسابيع لتقييم العلاج المحافظ، بينما مرت الآن أكثر من 6 أسابيع وما زال الموقف معقداً دون بوادر لحل قريب.