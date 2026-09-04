تأثير اعتزال ميسي يظهر سريعا على الأرجنتين.. ماذا حصل؟

وقرر إلغاء الجولة الآسيوية التي كانت مقررة خلال فترة التوقف الدولي بين 21 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلة، فبدلا من السفر إلى ، تتجه إلى خوض ثلاث مباريات ودية على أرضها، في إطار استعدادات المدرب لبدء مرحلة جديدة من دون قائده التاريخي.ووفقا لشبكة ESPN الأرجنتينية، يعمل الاتحاد المحلي على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المباريات، حيث من المنتظر أن تقام المواجهة الأولى على ملعب "مونومنتال" في ، أمام منتخب من الجنوبية أو منطقة الكونكاكاف.أما المباراتان الأخريان، فمن المرجح أن تستضيفهما مدن أخرى خارج العاصمة، مع بروز وروزاريو كأبرز المرشحين لاستقبال المنتخب الأرجنتيني.وكشف الصحفي مونرويج، عبر برنامج SportsCenter، أن هناك احتمالا يصل إلى 90% لخوض الأرجنتين مباريات فترة التوقف كاملة على أرضها، بعد انهيار ترتيبات الجولة الخارجية.وكانت الأرجنتين تقترب من تنظيم جولة في آسيا، حتى إن مواجهة أمام كانت تعد شبه محسومة، قبل أن يؤدي قرار بوضع حد لمسيرته الدولية إلى إعادة النظر في الخطة بالكامل.ومن شأن المباريات الثلاث أن تمنح فرصة مهمة لإعادة ترتيب أوراق المنتخب واختبار عناصر جديدة، بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي الأخير.وتنتظر المنتخب الأرجنتيني نافذة دولية أخرى خلال الفترة من 9 إلى 17 ، ما يمنح الجهاز الفني مساحة إضافية لبناء فريق قادر على مواصلة المنافسة في السنوات المقبلة، في ظل غياب ميسي عن المشهد الدولي.