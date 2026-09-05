بعد الخسارة.. قناة ريال مدريد تشن هجوما لاذعا على التحكيم

وتلقى أول هزيمة في بعد ثلاثة انتصارات متتالية وجاءت أمام (1-0) برسم الجولة الرابعة.وسنحت فرصة ذهبية لريال من أجل تسجيل هدف التعادل بعدما تحصل الفريق على ضربة جزاء في الدقيقة 92، ولكن أهدرها بعدما تصدى لها حارس .ورغم ذلك طالب مدريد بإعادة ضربة الجزاء بداع دخول لاعب ريال بيتيس ، منطقة الجزاء قبل تنفيذ مبابي للركلة وهو ما رفضه الحكم بعد التشاور مع تقنية الفيديو.وذكرت صحيفة "آس" أن قناة ريال مدريد سلطت الضوء على أخطاء التحكيم في مباراة أمس ضد ريال بيتيس حيث أصرت على أن قدم بارترا كانت تلامس خط منطقة الجزاء لحظة تنفيذ الركلة كما إنه دخل بعد ذلك إلى داخل المنطقة مما أثر مباشرة على مجريات اللعبة على حد زعمها.وأشارت القناة إلى أن لاعب بيتيس بدا وأن إحدى قدميه تلامس خط منطقة الجزاء كذلك.ووجهت القناة انتقادات لاذعة لأداء التحكيم ووصفت أداء الحكم هيرنانديز بعدم الاتساق وأعربت عن استغرابها كونه حكما لا يعرف القوانين الخاصة بمهنته.وأفادت القناة: "لو حدث ذلك مع برشلونة لتمت إعادة ضربة الجزاء ولكن كان هدف إسبي سجل لصالح برشلونة لما تم إلغائه على الأرجح".وترى القناة أن مسألة عدم إعادة ضربة الجزاء جاءت بسبب السهو أو عدم الكفاءة، ورغم أن الحكم أصر على أن مارك بارترا لم يلمس خط منطقة الجزاء فإن النادي جادلت بأنه حتى لو لم يحدث ذلك فقد استخدم الأرضية من أجل الانطلاق مما يعني تدخله في اللعبة كذلك.وانتقدت القناة أيضا حكم تقنية الفيديو لعدم قيامه بتنبيه هيرنانديز هيرنانديز بضرورة إعادة ضربة الجزاء حسب تقنية الفيديو وأصرت في النهاية: "كان ينبغي إعادة ضربة الجزاء".