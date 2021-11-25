الطلبة يهزم الجوية والشرطة يفوز على سامراء في ممتاز الكرة

تمكن فريق الطلبة من تحقيق الفوز على فريق القوة الجوية بثلاثة اهداف دون رد، وسجل اهداف الانيق كل من ادريسا تيانغ في الدقيقة الـ7 و الدقيقة 42 وسجل الهدف الثالث اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 84 من المباراة.وفي المباراة الثانية تمكن فريق الشرطة من الفوز على فريق سامراء بثلاثة اهداف دون رد وسجل اهداف القيثارة الخضراء اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 22 واللاعب محمد داوود ياسين في الدقيقة 52 واللاعب عبد المجيد بو بكر في الدقيقة 62 من المباراة.