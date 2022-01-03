"نستحق التعادل".. مدرب ريال مدريد يعلق على الخسارة امام خيتافي

وقال أنشيلوتي ان " الفريق كانت لديه رد فعل في العشر دقائق الأولى بعدما استقبلنا الهدف، ولم نتمكن من التسجيل، واستقبلنا الهدف بخطأ من لاعب مميز في الجانب الدفاعي، وليس هناك الكثير لنقوله ".وأضاف انشيلوتي ان " التركيز كان أقل والالتزامات أقل، لكننا لم نستحق الهزيمة، بل نستحق التعادل على اقل تقدير" مشيراً الى ان " الهزيمة هي دعوة للاستيقاظ، حيث لم نلعب بشكل جيد ولا توجد أعذار، لقد فقدنا النقاط ".وبين انشيلوتي ان " الحكم لم يكن حاسمًا، وغضبت قليلًا لأنني اعتقدت أن لاعبي الخصم يستحقون المزيد من البطاقات الصفراء في الشوط الأول، لكن انتهى الأمر بحصولي أنا ورودريجو على البطاقات".وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.