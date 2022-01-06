إصابة غوارديولا بفيروس كورونا

سيغيب بيب جوارديولا ومساعده خوان مانويل عن رحلة مانشستر سيتي لمواجهة سويندون تاون غدا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كوفيد-19.



🔷 #السيتي pic.twitter.com/ParunXfCce — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 6, 2022

وقال مانشستر سيتي في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن بيب غوارديولا ومساعده خوان مانويل ليلو سيغيبان عن مباراة مانشستر سيتي لمواجهة مضيفه سويندون تاون غدا الجمعة، ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا "كوفيد-19".وأشار النادي إلى أن الثنائي يخضع الآن للعزل الصحي، بعد ثبوت إصابتهما، إلى جانب عدد من الحالات الإيجابية الأخرى داخل فريق السيتي الأول.وكشف البيان عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم عزلهم لأسباب تتعلق بالفيروس بين المجموعة إلى 21، بينهم 14 موظفا، وسبعة من لاعبي الفريق الأول.وسيتولى مساعد المدرب رودولفو بوريل مسؤولية قيادة الفريق في مباراته أمام سويندون تاون غدا الجمعة، في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.