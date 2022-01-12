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التشكيلة الرسمية للنادي الملكي امام برشلونة في نصف نهائي السوبر

رياضة

2022-01-12 | 12:16
التشكيلة الرسمية للنادي الملكي امام برشلونة في نصف نهائي السوبر
1,750 مشاهدة

أعلن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الاربعاء، تشكيلة فريقه لمباراة برشلونة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ستاد الملك فهد الدولي.

ودفع المدرب الإيطالي بثلاثي هجومي يتكون من ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

تيبو كورتوا - فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال - توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.
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