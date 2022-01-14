بايرن ميونخ يتلقى ضربة موجعة

أكد الألماني يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونخ أن الظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيس سيغيب عن الفريق لمدة طويلة بسبب مشكلة في عضلة القلب وأنه لن يعود للتدريبات وسيكون تحت إشراف الأطباء.

وقال مدرب بايرن ميونخ قبل مواجهة كولون في الدوري الألماني: ”خلال فحوصات المتابعة للاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا كانت هناك مؤشرات لالتهاب في عضلة القلب لدى ألفونسو ديفيس، لذلك توقف عن التدريبات ولن يكون متاحا في الأسابيع القادمة“.

وأكد يوليان ناجلزمان أن الالتهاب طفيف جدا ولكن النادي قرر عدم المخاطرة باللاعب وإبقاءه تحت إشراف الأطباء حتى التعافي بشكل كامل.

وأضاف المدرب الألماني: ”الأمر ليس مأساويا إنها مجرد أعراض لكن يجب أن يتوقف تماما عن أي مجهود بدني حتى يتعافى“.

ولا يعرف إن كان التهاب عضلات القلب التي تعرض لها ألفونسو ديفيز نتيجة لإصابته بفيروس كورونا لكن الفحوصات مست اللاعبين الذين أصيبوا بالوباء في الفريق الألماني.

وعانى بايرن ميونخ من حالات الغياب خلال المباراة الماضية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، والتي خسرها بايرن 1-2

ويعد ألفونسو ديفيس واحداً من عدة لاعبين في بايرن ميونخ تعافوا مؤخراً من عدوى فيروس كورونا المستجد، وسيعود بعض هؤلاء اللاعبين إلى قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام كولون، السبت.

ومن المحتمل حسب تقارير إعلامية أن يفقد بايرن ميونخ الظهير الأيسر المميز الكندي ألفونسو ديفيس لفترة طويلة وهي ضربة قوية للفريق بالنظر للدور الكبير للاعب في الفريق على مستوى الدفاع والهجوم.