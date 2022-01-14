التعادل يحسم مواجهة السنغال وغينيا في الكأس الافريقية

وبتلك النتيجة يتساوى كل من المنتخب السنغالي والغيني في الترتيب الأول والثاني بالمجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط لكل منهم، بعد أن حقق كل منهما الفوز في المباراة الأولى أمام كل من زيمبابوي بهدف دون رد، وعلى مالاوي بنفس النتيجة.وافتقد منتخب السنغال أهم لاعبيه في تلك المباراة، وهم الثنائي، فودي بالو توريه لاعب ميلان الإيطالي، وإدريسا جايا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أعلن المنتخب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ يومين.ويواجه السنغال في المباراة الثالثة نظيره منتخب مالاوي، بينما يواجه المنتخب الغاني نظيره منتخب زيمبابوي، الثلاثاء المقبل.