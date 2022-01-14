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جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول

رياضة

2022-01-14 | 12:02
جائزة جديدة لمحمد صلاح مع ليفربول
829 مشاهدة

حصد النجم المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح جائزة جديدة مع "الريدز" بنيله لقب أفضل لاعب بالفريق عن شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي.

وأعلن حساب نادي ليفربول الرسمي على "تويتر" النبأ في ظل الآداء والتألق اللافت الذي يقدمه محمد صلاح مع فريق ليفربول، وجاء التصويت الجماهيري الذي تم على حساب النادي الرسمي في صف النجم المصري ليتغلب على ديجو جوتا الذي حل وصيفاً والكسندر أرنولد الذي حل ثالثاً.

وتعد هذه المرة هى الرابعة التي يحصل فيها محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى الشهر داخل صفوف ليفربول هذا الموسم.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا متقدما بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في "الريدز" البرتغالي ديوغو جوتا، فيما يأتي جيمي فاردي هداف ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 9 أهداف.
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