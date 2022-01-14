أرسنال يطلب تأجيل قمة شمال لندن

طلب أرسنال من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل قمة شمال لندن يوم الأحد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بسبب وجود عدد كبير من حالات كوفيد-19 في الفريق إضافة إلى الإصابات وخوض بعض اللاعبين كأس أمم أفريقيا مع منتخباتهم.





وأضاف في بيان "سيجتمع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت لنظر الطلب وسيبلغ الفريقين والجماهير بالقرار".



ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد 20 مباراة متفوقا بنقطتين على توتنهام السادس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وقال الدوري الممتاز إنه سيتخذ قرارا بشأن هذه المباراة يوم السبت.وأضاف في بيان "سيجتمع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت لنظر الطلب وسيبلغ الفريقين والجماهير بالقرار".ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد 20 مباراة متفوقا بنقطتين على توتنهام السادس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.