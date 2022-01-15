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التعادل يحسم لقاء الزوراء والنجف في ممتاز الكرة

رياضة

2022-01-15 | 08:30
التعادل يحسم لقاء الزوراء والنجف في ممتاز الكرة
612 مشاهدة

حسم التعادل الايجابي لقاء فريقا الزوراء و النجف، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الاولمبي تقدم فريق الزوراء بهدف اللاعب احمد فاضل في الدقيقة 19 ليتبعه زميله مؤيد عبد الباسط في الدقيقة 37 من زمن الشوط الاول بالهدف الثاني للنوارس.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب النجف معين احمد من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 52 قبل ان يدرك اللاعب ذو الفقار عايد هدف التعديل بالدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وبهذا التعادل اصبح الزوراء بالمركز الثاني برصيد 35 نقطة فيما احتل نادي النجف المركز السادس بـ29 نقطة.
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