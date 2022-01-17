لهذا السبب.. أحد نجوم ريال مدريد يطلب مغادرة الفريق "سريعاً"

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن هازارد طلب الرحيل بشكل سريع عن ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد يدرك أنه خارج حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويبحث عن الانتقال إلى فريق آخر يسمح له بالمشاركة في المباريات بانتظام.وظل إيدين هازارد على مقاعد البدلاء، أمس الأحد، خلال فوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر الإسباني.وكان هازارد قد انتقل من تشيلسي إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019 خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو بالمتغيرات.لكن اللاعب البلجيكي لم يشارك بانتظام في المباريات مع ريال مدريد خلال المواسم الماضية بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها.