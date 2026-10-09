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ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية في تصنيف "فيفا"

رياضة

2026-10-09 | 03:18
ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية في تصنيف &quot;فيفا&quot;
120 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات لشهر تشرين الأول 2026، بعد إسدال الستار على فترة التوقف الدولي لشهر أيلول.

وشهد التصنيف الجديد تراجع منتخب مصر، بعد خوض "الفراعنة" 3 مباريات في الأجندة الدولية المنقضية وحقق فوزين على كل من أنغولا وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، مقابل خسارة واحدة أمام جنوب إفريقيا وديا.
واحتفظ منتخب "الفراعنة" بالمركز الثالث على مستوى القارة الإفريقية، بينما تراجع مركزا واحدا في التصنيف العالمي للمنتخب ليحتل المركز 25 برصيد 1585.86 نقطة.
واحتفظ منتخب المغرب بمركز الصدارة إفريقيا ولكنه تراجع مركزا واحدا عالميا ليصبح في المرتبة السابعة، وتلاه منتخب السنغال في المركز الثالث إفريقيا والثامن عشر عالميا.
في المقابل تقدم منتخب الجزائر مركزا واحدا عاليما، وبقي في المرتبة الرابعة إفريقيا.
وأشار بيان "فيفا" إلى أن منتخب رواندا الأكثر ارتقاء في التصنيف الجديد إذ تقدم 9 مراكز دفعة واحدة، بينما كان منتخب غينيا - بيساو الأكثر تحقيقا للنقاط +35.64 نقطة، فيما كان منتخب سيراليون صاحب أكبر تراجع في المراكز بواقع 8 مراكز دفعة واحدة، وكان منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) صاحب أكبر تراجع في النقاط -29.39 نقطة.
المنتخبات العشرة الأوئل إفريقيا في تصنيف "الفيفا" لشهر أكتوبر 2026:
7- المغرب: 1805.34
18- السنغال: 1648.84
25- مصر: 1585.86
28- الجزائر: 1574.77
29- كوت ديفوار: 1569.32
30- نيجيريا: 1567.97
40- الكونغو الديمقراطية: 1506.37
42- الكاميرون: 1485.30
47- مالي: 1474.14
48- جنوب إفريقيا: 1468.88
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