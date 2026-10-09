ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية في تصنيف "فيفا"

وشهد التصنيف الجديد تراجع منتخب مصر، بعد خوض " " 3 مباريات في الأجندة الدولية المنقضية وحقق فوزين على كل من أنغولا وجنوب ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا، مقابل خسارة واحدة أمام جنوب إفريقيا وديا.واحتفظ منتخب "الفراعنة" بالمركز الثالث على مستوى القارة الإفريقية، بينما تراجع مركزا واحدا في التصنيف العالمي للمنتخب ليحتل المركز 25 برصيد 1585.86 نقطة.واحتفظ منتخب بمركز الصدارة إفريقيا ولكنه تراجع مركزا واحدا عالميا ليصبح في المرتبة السابعة، وتلاه منتخب السنغال في المركز الثالث إفريقيا والثامن عشر عالميا.في المقابل تقدم منتخب الجزائر مركزا واحدا عاليما، وبقي في المرتبة الرابعة إفريقيا.وأشار بيان " " إلى أن منتخب رواندا الأكثر ارتقاء في التصنيف الجديد إذ تقدم 9 مراكز دفعة واحدة، بينما كان منتخب - الأكثر تحقيقا للنقاط +35.64 نقطة، فيما كان منتخب سيراليون صاحب أكبر تراجع في المراكز بواقع 8 مراكز دفعة واحدة، وكان منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) صاحب أكبر تراجع في النقاط -29.39 نقطة.المنتخبات العشرة الأوئل إفريقيا في تصنيف " " لشهر أكتوبر 2026:7- المغرب: 1805.3418- السنغال: 1648.8425- مصر: 1585.8628- الجزائر: 1574.7729- كوت ديفوار: 1569.3230- نيجيريا: 1567.9740- الديمقراطية: 1506.3742- : 1485.3047- مالي: 1474.1448- جنوب إفريقيا: 1468.88