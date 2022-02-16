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تشافي: 100 يوم في برشلونة بمثابة 100 عام

رياضة

2022-02-16 | 08:38
تشافي: 100 يوم في برشلونة بمثابة 100 عام
المصدر:
وكالات
911 مشاهدة

تحدث المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، اليوم الاربعاء، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نابولي، مساء الخميس، على ملعبه "كامب نو" في أقوى مباريات ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد مر 100 يوم ولكن كانوا بمثابة 100 عام، بعد الإصابات والظروف الصعبة التي واجهتنا".

وأضاف: "خلال تلك الفترة، لم أتوقع تلك المواقف التي تعرضت لها، من الإصابات وفيروس كورونا، والجنون في سوق الانتقالات".

أكد تشافي: "هدفنا الأبرز هو أن يعود برشلونة إلى المكان الذي يستحقه، وجميعنا نحاول من أجل ذلك، النادي يحاول المساعدة دائمًا وجميع اللاعبين يقاتلون".

وتابع: "هدفنا الآن هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سواء بالفوز بالدوري الأوروبي والذي هو هدفنا أيضًا، أو احتلال المراكز المؤهلة من خلال الدوري الإسباني".

وأشار تشافي الى ان "الدوري الأوروبي بطولة جيدة، هناك العديد من الفرق القوية، ومواجهة نابولي ستكون مثل مواجهات دوري أبطال أوروبا".

واختتم: "لا يمكنني أن أقول بأننا مرشحون للقب.. نابولي منافس قوي ويتقدم في الدوري الإيطالي.. ربما يكون أصعب منافس في الدوري الأوروبي، خاصة وأن لديهم خبرة كبيرة في هذه البطولة، لكننا سنحاول التغلب عليهم".
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