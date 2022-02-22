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تقارير: أزمة روسيا وأوكرانيا قد تغير ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة

2022-02-22 | 07:19
تقارير: أزمة روسيا وأوكرانيا قد تغير ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا
867 مشاهدة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يدرس إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، من مدينة سان بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة البريطانية لندن، بسبب الأحداث السياسية بين روسيا أوكرانيا.

واختار "يويفا"، في وقت سابق، ملعب "غازبروم أرينا"، معقل فريق سان بطرسبرغ الروسي، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم 28 مايو/ أيار.
 
ووفق صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي يراقب الأزمة الروسية الأوكرانية عن كثب من أجل وضع خطة طوارئ، في حال وقعت حرب بين البلدين.
 
وأضافت الصحيفة أن "يويفا" وضع ملعب ويمبلي في لندن بديلا محتملا، لا سيما إذا تأهل فريقان إنجليزيان إلى النهائي، خاصة مع وصول فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي حامل اللقب إلى مراحل خروج المغلوب.
 
وأعلنت العديد من شركات الطيران الأوروبية الكبرى عن أنها ستعلِّق أو تقلص رحلاتها إلى أوكرانيا وروسيا، وسط مخاوف أمنية متزايدة.
 
يُذكَر أن "يويفا" نقل مكان نهائي الموسم الماضي من مدينة إسطنبول إلى بورتو قبل 3 أسابيع فقط من موعد المباراة، بعدما وُضعت المدينة التركية على القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

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