تير شتيغن يحتفل بإسقاط ريال مدريد

ونشر تير شتيغن عبر حسابه على "تويتر"، صورًا له من المباراة، وعلق عليها قائلًا: "هذا الطريق الذي سنتقدم من خلاله.. إنها ليلة للفخر في سانتياجو برنابيو".يذكر أن الانتصار رفع رصيد برشلونة إلى 54 نقطة، في المركز الثالث، بينما ظل ريال مدريد في صدارة جدول الترتيب، بـ66 نقطة.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، أصبح ثالث مدرب للبلوجرانا عبر التاريخ، يفوز في أول كلاسيكو في الليجا برباعية أو أكثر.