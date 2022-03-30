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الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 (صور)

رياضة

2022-03-30 | 06:35
الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 (صور)
1,051 مشاهدة

كشفت شركة adidas عن الكرة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، ولقّبتها باسم "الرحلة"، وهي الكرة الرابعة عشر على التوالي التي تصنعها adidas لكأس العالم FIFA™، وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

وتملك شركة "أديداس" الألمانية للملابس والتجهيزات الرياضية الحقوق الحصرية لتصميم الكرات الرسمية لنهائيات كأس العالم، بفضل الشراكة التي تربطها بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ مونديال 1970.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد فكرة توحيد كرات المونديال منذ نهائيات كأس العالم 1934، بعد الخلاف الشهير بين منتخبي الأرجنتين وأوروغواي في نهائي مونديال 1930 الذي لُعب كل شوط منه بكرة.
 
وقال مدير التسويق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السيد جان فرانسوا باثي: "إنها كرة رسمية مذهلة ومستدامة وعالية الجودة من "أديداس"، سيستمتع بها نجوم الكرة في قطر على أكبر مسرح عالمي، كما سيستمتع بها اللاعبون في كل مكان".
 
وأضاف قائلا: "إن تنقل كرة الرحلة حول العالم سيمثل سفر أجواء كأس العالم إلى كل مكان، وستمنح المشجعين فرصة مميزة للتفاعل مع الحدث الذي تتزايد إثارته يوما بعد يوم".
 
صُمّمت كرة الرحلة باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل أديداس وأنفاق الريح، وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها.
 
من جانبها قالت مديرة التصميم بشركة أديداس، السيدة فرانسيسكا لوفيلمان: "من أجل أكبر حدث رياضي في العالم، شرعنا في جعل المستحيل ممكنًا من خلال الابتكار الجذري لأسرع وأدقّ كرة كأس عالم حتى الآن".
 
وتم وضع الاستدامة كأولوية أثناء تصميم الكرة، وتعتبر كرة الرحلة أول كرة في كأس العالم تُصنع حصريا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.
 
لماذا سميت كرة كأس العالم 2022 "الرحلة" ؟
بحسب بيان الفيفا فقد لقّبت الكرة بالرحلة لأنها مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني، وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية البلد المضيف لكأس العالم، والانتشار المستمر للعبة.
 
سيكون أول ظهور علني لكرة الرحلة مصحوبا بأساطير اللعبة، مثل إيكر كاسياس وكاكا وفرح جفري ونوف العنزي، إضافة لجملة من المواهب الكروية من لاعبات واعدات من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى لاعبي الجيل القادم من أكاديمية أسباير بالدوحة.
 
موعد قرعة كأس العالم 2022 في قطر
 
ويقيم "فيفا" حفل سحب قرعة المونديال في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة 1 أبريل/ نيسان المقبل، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.
 
وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول الخاص بتصنيف (A1) بصفته ممثلاً للدولة المستضيفة، وستنضم إليه أفضل سبعة فرق متأهلة وفقاً للتصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم.

وعاء 1: قطر إضافة إلى أفضل 7 فرق في التصنيف العالمي؛
وعاء 2: المنتخبات التي تأهلت رسمياً وتحتل المراكز من 8 لـ 15؛
وعاء 3: المنتخبات التي تحتل المراكز من 16 لـ 23؛
وعاء 4: المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 لـ 28، إضافة إلى منتخبين من مواجهتين قاريتين آسيا- أمريكا الجنوبية / الكونكاكاف- أوقيانوسيا، ومنتخب من الملحق الأوروبي.
 
ملاعب نهائيات كأس العالم قطر 2022
استاد أحمد بن علي: السعة 40 ألف مقعد. يقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر، وسيكون مقراً لنادي الريان الرياضي صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة.

استاد خليفة الدولي: السعة 40 ألف مقعد. عزيز على قلوب أهل قطر لكونه رسم تاريخ كرة القدم في البلاد. شُيِّد عام 1976، وجُدِّد ليستضيف كأس العالم 2022.

استاد لوسيل: استاد نهائي قطر 2022. السعة 80 ألف مقعد. يقع وسط مدينة لوسيل الحديثة.

استاد 974: السعة 40 ألف مقعد. مكوّن من حاويات الشحن البحري والعوارض الفولاذية القابلة للتفكيك بالكامل، ويرمز إلى التاريخ البحري للدوحة، ويتناغم مع الميناء الذي يقع على مقربة منه.

استاد الثمامة: السعة 40 ألف مقعد. تصميمه مستوحى من القحفية وهي القبعة التي يرتديها الرجال في الوطن العربي.

استاد الجنوب: السعة 40 ألف مقعد. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية التي تُعد واحدة من أقدم المدن القطرية الآهلة بالسكان.

استاد المدينة التعليمية: السعة 40 ألف مقعد. تحيط به عدد من الجامعات الرائدة في قطر، وسيستضيف مباريات المونديال حتى ربع النهائي.

استاد البيت: استاد المباراة الافتتاحية. السعة 60 ألف مقعد. تصميمه مستوحى من بيوت الشعر التقليدية.

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