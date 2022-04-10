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لوكلير سائق فيراري يفوز بجائزة أستراليا الكبرى

رياضة

2022-04-10 | 03:14
لوكلير سائق فيراري يفوز بجائزة أستراليا الكبرى
106 مشاهدة

توج شارل لوكلير، سائق فيراري القادم من موناكو، بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة ألبرت بارك في ملبورن، اليوم الأحد، بعد انطلاقه من المركز الأول، بينما لم يكمل الهولندي ماكس فرستابن حامل لقب البطولة السباق بسبب عطل فني في سيارته رد بول.

واحتل المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الثاني تلاه البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.

وكان لوكلير أسرع زمن يوم السبت في التجارب الرسمية لجائزة أستراليا الكبرى.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم ينطلق لوكلير، البالغ 24 عاماً، من المركز الأول، بعد جائزة البحرين الافتتاحية التي أحرز لقبها.

وخضعت حلبة ألبرت بارك لأكبر عدد من التعديلات منذ استضافتها أول سباق في عام 1996.

وتم تعديل سبعة منعطفات وإزالة اثنين، ما قلّص عددها، مما يوفّر المزيد من فرص التجاوز وإنهاء اللفة بوقت يصل إلى أسرع بخمس ثوانٍ عما كان عليه في الماضي.

غابت ملبورن عن أجندة 2021 بسبب القيود الصارمة المرتبطة بدخول البلاد والحجر الصحي، فيما ألغي سباق العام 2020 بشكل مثير وفوضوي مباشرة قبل التجارب الحرة الجمعة حيث تصاعدت المخاوف بعد اختبار إيجابي بكوفيد لأحد موظفي فريق ماكلارين.
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