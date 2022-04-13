تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال الى نصف نهائي دوري الابطال

وقال تشافي خلال مؤتمر صحفي: "ما حدث يوم الثلاثاء أظهر أن الدوري الإسباني ليس بعيدا عن الإنجليزي ومهما حدث سيحتفظ الدوري الإسباني ببريقه وسيحظى بتنافس شديد. شاهدت المباراتين وأنا مشجع وهدفنا العودة لدوري الأبطال".واكتفى تشافي بالمشاهدة إذ ينافس فريقه في الدوري الأوروبي بطولة المستوى الثاني ويستضيف أينتراخت فرانكفورت في إياب دور الثمانية غدا الخميس بعد التعادل 1-1 في ألمانيا الأسبوع الماضي.ويوفر الدوري الأوروبي الفرصة الوحيدة الواقعية أمام برشلونة للتتويج بلقب كبير هذا الموسم إذ يبتعد بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني.ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 30 نقطة بالتساوي مع مطارده إشبيلية.