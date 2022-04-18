مورينيو يكرم مارادونا قبل مواجهة روما ونابولي (فيديو)

وزار المدرب البرتغالي الحي الإسباني، حيث توجد لوحة جدارية تذكارية لمارادونا، ووضع باقة من الزهور هناك، وسط تصفيق وامتنان الحاضرين، كما جاء في مقطع الفيديو الذي نشره نادي "ذئاب العاصمة" على شبكات التواصل الاجتماعي.وكتب النادي في مقطع الفيديو الذي نشره على موقع التدوينات القصيرة "تويتر: "تكريم دييغو أرماندو مارادونا".