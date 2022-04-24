ريال بيتيس يرفع كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه (فيديو)

وتقدم ريال بيتيس عن طريق نجمه بورخا إيغليسياس في الدقيقة الـ11.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لريال بيتيس بنتيجة 5-4.

REAL BETIS WIN COPA DEL REY ON PENALTIES 🏆



Look how much it means to them ⚪️🟢 pic.twitter.com/VfMybGPChH — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا منذ 17 عاما والثالثة في تاريخه بعد عامي 2005 و1977، في المقابل فشل فالنسيا في إضافة كأس الملك التاسع إلى خزائنه.