ماني: هكذا ساعد ليفربول لاعبيه المسلمين في شهر رمضان (فيديو)

وأوضح اللاعب السنغالي أنه وزملاؤه المسلمون الآخرين في الفريق قد سألوا مدربهم الألماني، يورغن كلوب، وقائد الفريق الإنجليزي جوردان هندرسون، عمّا إذا كان بإمكان النادي مساعدتهم من خلال تغيير الجدول الزمني خلال شهر رمضان.وقال ماني في حديثه لشبكة قنوات "بي إن سبورتس": "ليس الأمر سهلًا أن تتدرب وتلعب وأنت صائم؛ لكننا تحدثنا إلى المدرب وقائد الفريق عمّا إذا كان بإمكاننا تغيير الجدول خلال شهر رمضان، وبالفعل وافقوا".ساديو ماني: ليفربول حاول تسهيل كل شيء على لاعبيه المسلمين خلال شهر رمضانوأكمل: "أصبحنا خلال شهر رمضان نتدرب في الصباح، ثم كان لدينا وقت للراحة والعودة إلى المنزل. إذا كان تدريبنا المعتاد يقام في حوالي الساعة 2 أو 3 مساءً، والذي سيكون قاسيًا لو أُقيم في رمضان بنفس المواعيد؛ لكنهم قالوا نعم، وهذا سهّل الأمورَ علينا، ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا!".