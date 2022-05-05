أنشيلوتي يضيف إنجازاً جديداً في سجله
بلغ ريال مدريد، نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل فوزه الثمين 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف النهائي.
وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وصل للنهائي الخامس في تاريخه بالبطولة، كأكثر مدرب يخوض نهائيات في تاريخ المسابقة.
وقاد أنشيلوتي، ميلان في 3 نهائيات من قبل أعوام 2003 و2005 و2007، فيما بلغ النهائي مع ريال مدريد في 2014 و2022.
وسجل لريال مدريد في لقاء الأمس، رودريجو "هدفين" في الدقيقتين 90 و(90+1)، وكريم بنزيما في الدقيقة 95.
أما هدف مانشستر سيتي، حمل توقيع رياض محرز في الدقيقة 73.
وتأهل الميرنجي بنتيجة (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع ليفربول في النهائي بالعاصمة الفرنسية باريس.
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