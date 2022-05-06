مورينيو: ضحينا بالكالتشيو من أجل إنجاز أعظم

ونجح الجيالوروسي في اجتياز عقبة ليستر سيتي بعد الفوز عليه بهدف دون رد، مساء الخميس، في إياب نصف النهائي، بعدما تعادلا ذهابًا 1-1.وتحدث المدرب البرتغالي عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا بعد المباراة، قائلًا "أنا منهك للغاية، أرغب في الذهاب إلى المنزل".وأضاف "إنه انتصار العائلة، ليس فقط هؤلاء الذين كانوا على أرض الملعب أو بمقاعد البدلاء، بل كل من كان في الاستاد.. هذا إنجازنا الأعظم بفضل الإحساس الموحد بيننا وبين الجماهير".ووصف مدرب روما، أداء فريقه بـ "الاستثنائي"، رغم تفهمه لإمكانية رؤية الآخرين للأمر بصورة مغايرة.ونوه "عندما يتصدى حارسنا لكرتين فقط على مدار 120 دقيقة أمام فريق إنجليزي يملك هجومًا بجودة عالية، فهذا يشير لمدى كفاءة روما".وأشار مورينيو إلى التضحيات التي قدمها فريقه في طريقه نحو المباراة النهائية، قائلًا "لقد أهدرنا عدة نقاط في الدوري الإيطالي من أجل تحقيق ذلك، والآن نحن في النهائي ونريد الفوز باللقب".