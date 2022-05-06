محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الإنجليز (فيديو)

وكان صلاح قد حصد هذه الجائزة في أول مواسمه مع ليفربول 2017-2018، وكان لاعب مانشستر سيتي، المدافع البرتغالي روبن دياز، آخر الفائزين بالجائزة العام الماضي.وحصل الدولي المصري على 48% من الأصوات، متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، والإنجليزي ديكلان رايس لاعب وسط فريق وست هام يونايتد، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع.وذكرت الرابطة أن لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي هيمنوا على المراكز الأولى في التصويت؛ إذ نال 8 لاعبين من ليفربول و6 من مان سيتي نسبًا عاليةً في التصويت، وفي المجمل، ضمت اللائحة النهائية للمصوتين 31 لاعبًا من 12 ناديًا مختلفًا.وعلى هامش الحفل، علق هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن برصيد 22 هدفا، على مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا: "أنا وبقية اللاعبين نشعر بالحماس لخوض النهائي" في باريس يوم 28 مايو/ أيار الجاري.وأضاف: "نعم. إنه وقت الثأر. فازوا علينا في آخر مواجهة، وكان يوما حزينا علينا جميعا، لكن يجب أن نركز في الدوري الممتاز أولًا".وأقر صلاح بأن تحقيق ليفربول رباعية هذا الموسم "ممكن"، لكن لقب الدوري "بين أيدي السيتي" الذي يتصدر بفارق نقطة واحدة عن فريق المدرب يورغن كلوب قبل 4 مباريات من النهاية. وتابع صلاح: "نأمل أن يهدر السيتي نقاطا. نحتاج للتركيز في مباراة توتنهام (السبت 7 مايو) ثم المواصلة".أحرز صلاح 30 هدفًا وقدّم 14 تمريرة حاسمة في 45 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، ويُعد ركيزةً مهمةً في فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل 4 مباريات من نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.ويمتلك اللاعب صاحب الـ29 عامًا فرصةً ذهبيةً هذا الموسم لحصد الرباعية مع ليفربول، بعد تحقيقه لقب كأس الرابطة ووصوله لنهائي كأس الاتحاد، وملاحقته السيتي على صدارة الدوري الإنجليزي، وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.أفضل لاعب في إنجلترا 2018 و2022؛جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2017–18؛جائزة أفضل لاعب أفريقي لعامي 2017 و2018؛أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018؛جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) عامي 2018 و2019.البطولات التي حصدها محمد صلاح خلال مسيرته مع ليفربول حتى الآنالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-20؛دوري أبطال أوروبا 2018-19؛كأس رابطة المحترفين 2022؛كأس العالم للأندية 2019؛كأس السوبر الأوروبي 2019.