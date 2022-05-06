مهاجم أتلتيكو مدريد يريد العودة لبرشلونة
السومرية نيوز – رياضة
فجر تقرير صحفي إسباني مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد في العودة لصفوف برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب برنامج "الشيرنجويتو" الإسباني الشهير، فإن لويس سواريز يريد العودة إلى برشلونة، ويبدو على استعداد لخفض راتبه.
وأضاف "سواريز مستعد للتكيف مع ظروف برشلونة الاقتصادية الحالية، بجانب أن أتلتيكو مدريد لا ينوي تجديد عقده إذ لا يشارك كثيرا مع الفريق".
وأفاد التقرير أن برشلونة يعلم أن لويس سواريز يريد العودة وطلب بعض المسؤولين منه الانتظار لحسم القرار.
ورحل سواريز إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2020، بعدما تولى الهولندي رونالد كومان القيادة الفنية لبلوجرانا، وأخبره أنه لن يكون ضمن مشروعه.
وحقق سواريز لقب الليجا بقميص أتلتيكو مدريد في موسمه الأول، لكنه لم يشارك بانتظام في الموسم الجاري، فازدادت الشائعات حول رحيله.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا