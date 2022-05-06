مهاجم أتلتيكو مدريد يريد العودة لبرشلونة

وبحسب برنامج "الشيرنجويتو" الإسباني الشهير، فإن لويس سواريز يريد العودة إلى برشلونة، ويبدو على استعداد لخفض راتبه.وأضاف "سواريز مستعد للتكيف مع ظروف برشلونة الاقتصادية الحالية، بجانب أن أتلتيكو مدريد لا ينوي تجديد عقده إذ لا يشارك كثيرا مع الفريق".وأفاد التقرير أن برشلونة يعلم أن لويس سواريز يريد العودة وطلب بعض المسؤولين منه الانتظار لحسم القرار.ورحل سواريز إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2020، بعدما تولى الهولندي رونالد كومان القيادة الفنية لبلوجرانا، وأخبره أنه لن يكون ضمن مشروعه.وحقق سواريز لقب الليجا بقميص أتلتيكو مدريد في موسمه الأول، لكنه لم يشارك بانتظام في الموسم الجاري، فازدادت الشائعات حول رحيله.