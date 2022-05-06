تأجيل دورة الألعاب الآسيوية إلى 2023

وكان من المقرر إقامة النسخة 19 من الألعاب الآسيوية، الثانية في العالم من حيث الحجم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بين العاشر و25 سبتمبر أيلول المقبل في هانغتشو التي تبعد نحو 175 كيلومترا جنوب غرب شنغهاي.ولم يتم طرح أي سبب على الفور للتأجيل، لكن أثيرت علامات الاستفهام حول إقامة الدورة في ظل إغلاق مدينة شنغهاي مؤخرا بسبب تفشي كوفيد-19.ولم ترد اللجنة المنظمة المحلية على الفور على طلب رويترز للتعليق.وتم اتخاذ قرار التأجيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في طشقند اليوم.وتأجلت معظم الأحداث الرياضية الدولية في الصين أو ألغيت منذ بداية جائحة كوفيد-19، باستثناء دورة الألعاب الشتوية التي أقيمت في بكين في ظل ضوابط صحية صارمة في فبراير/ شباط الماضي.وقال منظمون في مدينة هانغتشو في بداية أبريل الماضي، إن جميع ملاعب المنافسات البالغ عددها 56 والتي ستستضيف الدورة قد اكتملت مع استمرار إجراء فعاليات تجريبية، حيث تستعد المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة لاستضافة أكثر من 11 ألف رياضي من 44 دولة وإقليما.