رسميًا.. آرسنال يجدد عقد أرتيتا حتى 2025

ووقع أرتيتا على عقوده بجانب مدرب فريق السيدات، جوناس إيدفال، بعد نجاحاتهما خلال الأشهر الماضية مع آرسنال.

وعلق أرتيتا على تجديد عقده في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي، وقال: "متحمس وممتن وسعيد للغاية بتلك الخطوة".وأضاف: "عندما تحدثت مع النادي، رأيت مشروعًا رائعًا يرغبون في تحقيقه، نحن نتلاقى في تلك النقطة، نريد أن نرتقي بنادي آرسنال إلى أفضل مستوى ممكن والمنافسة مع كبار أوروبا، وهذا لن يحدث إلا من خلال عودته إلى دوري أبطال أوروبا".وأتم: "نريد تحسين وتطوير اللاعبين، إسعاد جماهيرنا، تحسين الأجواء داخل ملعب الإمارات، الاعتماد على أفضل المواهب وهذا لن يحدث إلا من خلال الأشخاص المتواجدين في النادي".