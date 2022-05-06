كلوب ينتقد "يويفا" بسبب نهائي ابطال أوروبا

وقال كلوب عشية مباراة ليفربول المرتقبة أمام ضيفه توتنهام هوتسبير ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "هل ما قرأته صحيحا أننا سنحصل على 20 ألف تذكرة فقط؟. مدريد سيحصل على 20 ألف ونحن على 20 ألف وسعة الملعب 75 ألف شخص. إذن أين ستذهب الـ35 ألف تذكرة المتبقية؟".وستخصص الـ35 ألف تذكرة المتبقية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفقا لما أعلنه "اليويفا" نفسه في وقت سابق.يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام سيجمع ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "Stade de France" في العاصمة الفرنسية باريس في الـ28 من مايو الجاري.